Приложение "Камера" запускается не с первого раза, а фонарик может включаться по 10 секунд.

В середине декабря Apple выпустила обновление iOS 18.2 для iPhone. Помимо новых функций Apple Intelligence, прошивка отличилась парочкой неприятных багов.

Как пишет WCCFTech, владельцы устройств, обновивших iOS до версии 18.2, столкнулись с двумя проблемами: смартфон отказывается запускать камеру с первого раза, а фонарик включается с заметной задержкой. Данное поведение затрагивает различные модели iPhone.

Пользователи iPhone отмечают, что при первом запуске приложения "Камера" появляется черный экран. Чтобы исправить ситуацию, приложение приходится закрывать и открывать заново по 2–3 раза, чтобы оно "ожило". Аналогичная проблема замечена и в сторонних аппах с доступом к камере, в частности, Snapchat.

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Похожая проблема с фонариком: при попытке включить его через экран блокировки или пункт управления задержка может достигать 5–10 секунд. В то время как до обновления он включался мгновенно.

Apple комментариев не дает, но ждем исправление проблем в промежуточном апдейте iOS 18.2.1.

К слову, ранее владельцы iPhone 15 Pro/ Pro Max, обновившиеся до iOS 18.2, жаловались на перегрев смартфонов при использовании генеративного ИИ Apple Intelligence. При этом у владельцев iPhone 16 ИИ-функции проблем не вызывают.

Меж тем пользователи Telegram на iPhone жаловались на перегрев батареи и быструю потерю заряда. Эту проблему исправили в свежем обновлении, но сразу же после нее появилась другая – сломалось воспроизведение видео в "Историях", из-за чего проигрывается только звук.

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