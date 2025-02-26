Такая ситуация может возникнуть на iOS 18 при голосовом вводе.

В iOS 18 обнаружили неожиданный баг: при голосовом вводе текста iPhone может кратковременно заменять слово "Трамп" на "расист" и наоборот.

Ошибка уже вызвала бурные обсуждения в соцсетях, а Apple официально признала проблему и заявила, что она связана с особенностями фонетической обработки. Однако некоторые эксперты не исключают, что в основе ошибки лежит сбой, или даже намеренные изменения в коде системы.

Бывший сотрудник команды Siri Джон Беркли в комментарии The New York Times рассказал, что проблема появилась после обновления на серверах Apple. Возможно, кто-то специально записал такой алгоритм в код или в данные для машинного обучения: "Это попахивает жестоким пранком. Единственный вопрос заключается в следующем: кто-то подсунул это в данные или подсунул в код?".

Но официальная позиция Apple всё же придерживается версии с фонетической схожестью двух слов.

Ранее мы рассказывали, что Apple отключила россиян от платформы разработки бизнес-приложений. Доступ был ограничен ещё 12 февраля, а альтернатив такой платформе нету.

Кроме того, недавно Acer объявила о повышении цен на свою продукцию из-за пошлин Трампа на электронику.

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