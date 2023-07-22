Отличительной особенностью новинки стал 4,3-дюймовый экран и военная защита.

Корпорация Blackview, которая специализируется на выпуске защищенных гаджетов, представила свой новый смартфон – Blackview N6000. Это "малыш" с 4,3-дюймовым экраном и полным набором современных функций, который переживет все другие гаджеты.

По сути, это первый неубиваемый смартфон с таким экраном: 4,3-дюйма – это даже меньше, чем у iPhone SE. Корпус новинки получил металлические и резиновые вставки, поэтому его еще проще держать в руках, чем любой другой девайс.

Смартфон имеет защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 и соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H. Этот "малыш" выдерживает падение на асфальт с высоты 2 м и может 30 минут находиться под водой на глубине до 1,5 метров.

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В плане производительности, здесь тоже все в порядке: процессор MediaTek Helio G99, до 16 Гбайт ОЗУ и накопитель на 256 Гбайт. Батарея емкостью 3880 мАч продержит заряд до 18 дней. Основная камера оснащена 48-Мп датчиком Samsung ISOCELL GM2 с технологией ArcSoft 5.0. Фронтальная камера 16-мегапиксельная.

Аппарат уже можно купить на AliExpress: за Blackview N6000 просят 8800 грн. Это самая топовая версия с 16 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт встроенной памяти.

Если вы в поисках сбалансированного бюджетника, УНИАН делился рейтингом лучших смартфонов бюджетом до $300 и $150. В обоих рейтингах первое место заняли модели линейки Redmi Note 12.

Также мы писали о "прозрачном" Nothing Phone (2) – продолжение самого необычного смартфона 2022 года. Аппарат прокачали в плане железа, улучшили фирменную систему подсветки, но и цена при этом заметно выросла.

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