Смартфон при этом недешевый – цены стартуют с 900 долларов.

Компания TECNO пополнила свой премиум-сегмент смартфонов сразу двумя аппаратами: Phantom X2 и Phantom X2 Pro. Между новинками много общего, совпадают почти все характеристики, за исключением камер.

Phantom X2 Pro выделяется необычным выдвижным портретным объективом с 2,5-кратным оптическим приближением. Он обеспечивает настоящий эффект размытия фона без программных ухищрений, заявили представители Tecno.

Характеристики флагманские:

Экран: 6.8-дюймовый, 120 Гц, FullHD+, AMOLED;

Процессор: MediaTek Dimensity 9000 5G (4 нм);

Память: до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1;

Камеры: 50+50+13 Мп, фронталка — 32 Мп;

Аккумулятор: на 5160 мАч, зарядка 45 Вт;

Также в продаже будет доступна лимитированная эко-версия смартфона с задней панелью из переработанного океанического пластика.

В свою очередь, у обычной Phantom X2 64 Мп основная камера со светочувствительным RGBW-модулем, а также широкоугольный объектив на 13 Мп.

Цены на Phantom X2 стартуют с 700 долларов за модель 12+128 ГБ. Версия Pro обойдется в 900 долларов за 12+256 ГБ. Сроки появления девайсов в продаже не раскрываются.

К слову, если вы недавно обзавелись новеньким Android-смартфоном, УНИАН делился советами, что нужно сделать сразу после покупки. Потратьте немного времени, чтобы получить максимальное удовольствие от пользования гаджетом.

Если же вы только в поисках, но не следите активно за рынком смартфонов, мы делились топом лучших устройств 2022 года. Победителем этого года стал Google Pixel 7 Pro, который "обскакал" айфоны и другие смартфоны по всем фронтам.

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