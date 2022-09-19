При этом не факт, что среди RTX 4090 не будет еще более габаритных моделей.

Уже завтра, 20 сентября, ожидается премьера игровых видеокарт GeForce RTX 40-й серии. Флагманской видеокартой станет RTX 4090, которая по размерам сопоставима игровому ноутбуку.

Об этом сообщает портал WCCFTech.

Отмечается, что на просочившейся фотографии модель RTX 4090 расположена рядом с 15,6-дюймовым ноутбуком от Lenovo Legion Y9000K. При этом графический процессор заметно толще мобильного компьютера.

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Пользователи уже подсчитали, что на фото видно ноутбук шириной 358 мм. А это значит, что именно такая ширина ожидается в грядущем флагмане NVIDIA. Для сравнения, RTX 3090 и RTX 3090 Ti характеризуются длиной 310-330 мм. Таким образом, перед нами самые длинные 3D-карты из существующих.

Отметим, что данную модель мы уже видели на днях в игровом ПК Lenovo. Она оснащается тремя кулерами и массивным радиатором. Карточка еле влезает в фирменный корпус и занимает несколько слотов расширения.

Что касается сроков выхода, то RTX 4090 попадет на полки магазинов в первой половине октября, а обе модели RTX 4080 – в первой половине ноября.

До конца года компания также пополнит линейку RTX 3000 обновленными версиями RTX 3060 и RTX 3060 Ti. Первая получит 8 Гб видеопамяти – на 4 Гб меньше, чем у базовой модели – а ценник на нее снизят до 300 долларов. Что касается Ti-версии, то пропускная способность памяти может увеличиться на 36% – до 608 ГБ/с вместо 448 ГБ/с.

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