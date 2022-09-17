Оба смартфона оснащены 6,5-дюймовыми LCD-дисплеями и стереодинамики с Dolby Atmos.

Бренд Moto, который сегодня принадлежит Lenovo, представил два новых бюджетных смартфона – Moto E22 и Moto E22i. В плане "начинки" обе модели идентичны, но работают под управлением разных ОС.

Основной акцент в новинках, как и подобает Moto, сделан на звуке – смартфоны получили стерео динамики с поддержкой технологии объемного звучания Dolby Atmos.

Второй момент, который редко встретишь в бюджетном сегменте это частота обновления экрана до 90 Гц. Последний характеризуется крупным 6,5-дюймовым IPS-дисплеем HD+ с соотношением сторон 20:9. Также смартфон получил запоминающийся дизайн, который демонстрирует, что бюджетные смартфоны не обязательно должны дешево выглядеть

Видео дня

За производительность здесь отвечает процессор MediaTek Helio G37 с графикой PowerVR GE8320 680, 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти. На борту есть слот для карт памяти microSD и аккумулятор ёмкостью 4020 мАч с зарядкой 10 Вт.

Что касается фотовозможностей, на задней части новинок установлены два объектива (16 и 2 Мп) и светодиодная вспышка. В каплевидном вырезе находится 5-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Стоимость новинок на сайте Motorola составляет €139 (около 5000 грн) за Moto E22 и €129 (около 4700 грн) за Moto E22i. Первый работает под управлением ОС Android 12 с оболочкой MyUX, тогда как более дешевая модель получила облегченную Android 12 Go Edition.

Ранее китайский вендор Honor представил свой новый смартфон – Honor X40. Несмотря на то, что новинка находится в среднем ценовом сегменте, она получила флагманский экран и мощную батареею.

В то же время УНИАН делился списком лучших смартфонов среднебюджетного сегмента, которые сейчас продаются ниже $300. В список попали модели от Realme, OnePlus, Xiaomi и Vivo.

Вас также могут заинтересовать новости: