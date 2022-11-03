Якобы функция может быть запущена уже на этой неделе.

Новый глава Twtter Илон Маск собирается сделать бесплатной и доступной для всех пользователей функцию редактирования твитов.

Как стало известно Bloomberg, изменение может быть реализовано уже на этой неделе. Сейчас возможность редактировать уже опубликованные посты есть только у пользователей подписки Twitter Blue, которая стоит 4,99 долларов (~185 грн) в месяц.

Отметим, что в своем нынешнем виде опция редактирования твитов имеет некоторые ограничения. Так, исправить текст пользователь может всего в течение получаса после публикации, а редактировать написанное для одного твита можно только до пяти раз.

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Как сообщалось ранее, Илон Маск хочет обновить платную подписку, добавить туда больше фишек и брать за нее $20 в месяц вместо нынешних $5. Помимо прочего, подписчики получат "синюю галочку", которую сейчас дают бесплатно высокопоставленным лицам.

По данным источников, сотрудники соцсети должны завершить разработку функции до 7 ноября. Если они не справятся – их уволят.

Покупка Илоном Маском твиттера: что нужно знать

9 июля стало известно о том, что основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск расторг соглашение о приобретении социальной сети Twitter. Компания почти сразу подала на него в суд, чтобы оспорить решение Маска об отказе от покупки соцсети.

Судебный процесс был назначен на 17−21 октября, но за две недели до начала слушаний Маск заявил, что все-таки готов купить соцсеть за договоренные ранее $44 млрд.

С тех пор как Маск встал у руля Twitter, в компании поменялось очень многое: от работы отстранены ключевые топ-менеджеры, а видеосервис Vine, возможно, вернется к жизни. Кроме того, миллиардер хочет отказаться от пожизненного бана пользователей, поскольку не верит в подобные меры.

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