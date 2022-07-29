Его диагональ всего лишь 5,9 дюйма, а внутри стоит топовый Snapdragon 8+ Gen 1.

На днях компания Asus представила Zenfone 9 – самый компактный Android-флагман 2022 года, стоимость которого в Европе начинается от 799 евро. Почти сразу в Интернете опубликовали реальные фотографии девайса.

Его авторами являются журналисты ресурса Gadget Tendency.

Asus Zenfone 9 получил 5,9-дюймовую AMOLED-матрицу с разрешением 2400 х 1080 пикселей. Его корпус в ширину составляет 68,1 мм и весит всего 169 г. Для сравнения, mini-версия iPhone 13 имеет 5,4-дюймовый экран с разрешением 2340 x 1080 пикселей, ширину 64,2 мм и аналогичный вес.

Внутри – топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и батарея на 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Фотовозможности представлены 12-МП селфи камерой и двумя сенсорами на 50 Мп (Sony IMX766) и 12 Мп (Sony IMX363) сзади.

Стоимость Zenfone 9 в Европе начинается от 799 евро (около 29 999 грн) за версию 8+128 ГБ. Будут версии на 8+256 и 16+256 ГБ памяти, но ценник озвучили только на стандартную модель.

Ранее компания Xiaomi начала продажи нового недорогого смартфона Redmi 10A Sport. Это улучшенная версия хитового Redmi 10A, представленного в марте этого года.

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