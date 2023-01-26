Обучение будет проходить в формате тренажера, предусматривающего практическую работу над конкретными кейсами на платформах партнеров.

Минцифра вместе с партнерами запускает бесплатное обучение по криптограмотности – это более 100 часов теоретической и практической информации.

Обучение будет проходить в формате тренажера, предусматривающего практическую работу над конкретными кейсами на платформах партнеров. Эти задачи разработаны ведущими экспертами криптоиндустрии.

Два формата: для самостоятельного обучения на платформе Дія.Цифрова освіта и как факультатив в ЗВО.

Видео дня

Темы образовательной программы:

История денег и развития технологии блокчейн, и возникновения биткоина;

майнинг и алгоритмы консенсусов;

Ethereum и смарт-контракты;

различия в холодных и горячих криптокошельках;

NFT, DAO и DeFi;

особенности централизованных и децентрализованных криптобирж;

возможности и риски торговли на рынке цифровых активов;

основы кибергигиены;

децентрализованные протоколы: в частности, IPFS и Filecoin.

Курс реализуется Минцифрой в сотрудничестве с крупнейшей европейской криптобиржей WhiteBIT, имеющей украинские корни, и Фондом Filecoin Foundation for the Decentralized Web.

"Мы, как биржа и как часть криптовалютої индустрии хотим делиться знаниями, чтобы повысить уровень образованности и наших граждан. Для нас важно передавать опыт, который поможет украинцам как минимум соответствовать тенденциям мира, а как максимум – развивать государство в сфере цифровых активов и строить сильную экономику для следующих поколений", – Алексей Ковалев, вице-президент крупнейшей европейской криптобіржі WhiteBIT.

Также среди партнеров проекта – метавселенная Atlantis.World, приложение Zapper.fi, а также блокчейн-проект Aragon, что создает технологическую инфраструктуру для управления децентрализованными организациями (DAO).

"Как опытная платформа DAO, обладающая профессиональной экспертизой, мы предоставим образовательные материалы о создании DAO на основе исследований и экспертизы, которую мы накопили за последние 7 лет. Стремимся, чтобы студенты узнали, на каких аспектах создания DAO стоит сосредоточиться и вооружить их техническими знаниями, необходимыми для принятия ключевых решений при создании DAO", – Антони Лейтенеггер, председатель бизнес-девелопмента проекта "Арагон".

Этот курс – один из шагов реализации глобальной стратегии Минцифры – научить украинцев грамотно использовать криптоактивы. Чтобы принять участие, зарегистрируйтесь и первыми получите информацию о начале обучения.