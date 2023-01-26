Минцифра вместе с партнерами запускает бесплатное обучение по криптограмотности – это более 100 часов теоретической и практической информации.
Обучение будет проходить в формате тренажера, предусматривающего практическую работу над конкретными кейсами на платформах партнеров. Эти задачи разработаны ведущими экспертами криптоиндустрии.
Два формата: для самостоятельного обучения на платформе Дія.Цифрова освіта и как факультатив в ЗВО.
Темы образовательной программы:
- История денег и развития технологии блокчейн, и возникновения биткоина;
- майнинг и алгоритмы консенсусов;
- Ethereum и смарт-контракты;
- различия в холодных и горячих криптокошельках;
- NFT, DAO и DeFi;
- особенности централизованных и децентрализованных криптобирж;
- возможности и риски торговли на рынке цифровых активов;
- основы кибергигиены;
- децентрализованные протоколы: в частности, IPFS и Filecoin.
Курс реализуется Минцифрой в сотрудничестве с крупнейшей европейской криптобиржей WhiteBIT, имеющей украинские корни, и Фондом Filecoin Foundation for the Decentralized Web.
"Мы, как биржа и как часть криптовалютої индустрии хотим делиться знаниями, чтобы повысить уровень образованности и наших граждан. Для нас важно передавать опыт, который поможет украинцам как минимум соответствовать тенденциям мира, а как максимум – развивать государство в сфере цифровых активов и строить сильную экономику для следующих поколений", – Алексей Ковалев, вице-президент крупнейшей европейской криптобіржі WhiteBIT.
Также среди партнеров проекта – метавселенная Atlantis.World, приложение Zapper.fi, а также блокчейн-проект Aragon, что создает технологическую инфраструктуру для управления децентрализованными организациями (DAO).
"Как опытная платформа DAO, обладающая профессиональной экспертизой, мы предоставим образовательные материалы о создании DAO на основе исследований и экспертизы, которую мы накопили за последние 7 лет. Стремимся, чтобы студенты узнали, на каких аспектах создания DAO стоит сосредоточиться и вооружить их техническими знаниями, необходимыми для принятия ключевых решений при создании DAO", – Антони Лейтенеггер, председатель бизнес-девелопмента проекта "Арагон".
Этот курс – один из шагов реализации глобальной стратегии Минцифры – научить украинцев грамотно использовать криптоактивы. Чтобы принять участие, зарегистрируйтесь и первыми получите информацию о начале обучения.
- WhiteBIT – это крупнейшая европейская централизованная криптобиржа родом из Украины. Сегодня WhiteBIT входит в тройку самых безопасных платформ с 3,5 млн пользователей по всему миру. Широкую известность биржа получила за возможность пополнять счета и выводить средства с платформы в основных мировых фиатных валютах с самыми низкими комиссиями. Платформа предоставляет возможность торговать на споте, использовать средства для фьючерсной и маржинальной торговли с плечом до 20х, а также имеет свой токен – WhiteBIT Token (WBT). Кроме того, WhiteBIT сотрудничает с Министерством иностранных дел Украины (МИД), поддерживает антикризисный центр, а также принимает активное участие в благотворительности, организуя сборы средств в цифровых активах на помощь Украине.
- Filecoin Foundation for the Decentralized Web (FFDW) – благотворительная организация, которая развивает децентрализованные вебсообщества, финансирует исследования и разработку, а также занимается просвещением о децентрализованном веб в целом, с целью сохранения самой важной информации человечества.
- Проект Aragon строит технологию для создания и управления децентрализованными организациями (DAO), что позволяет каждому экспериментировать с управлением со скоростью обычного приложения. Тысячи DAO были построены на основе фреймворка Aragon с момента его основания в 2016 году. Такие большие DAO, как Lido, Decentraland и API3 используют контракты Aragon для голосования и хранения своих средств в надежных смарт-контрактах.
- Atlantis World – это исследовательская игровая метавселенная, которая превращает обычных людей в суперпользователей Web3, проходя квесты с вознаграждениями.
- Zapper.fi – это платформа для мониторинга и управления DeFi-активами. Ее цель – сделать такие технологии как NFT, DeFi и DAO понятными и доступными для всех.