Двум гражданам России американские власти предъявили обвинения в участии в целевой фишинговой кампании.

Соединенные Штаты ввели ограничения против по меньшей мере трех российских кибергрупп, связанных с российской ФСБ. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Государственного департамента США.

"Правительство Соединенных Штатов принимает ряд мер против Callisto Group, Star Blizzard и COLDRIVER, связанных с Центром-18 ФСБ России за их продолжительные кампании кибершпионажа, нацеленные на многочисленные американские организации и физические лица", - сказано в заявлении.

Также двум гражданам России, Руслану Александровичу Перетятко и Андрею Станиславовичу Коринцу, американские власти предъявили обвинения в участии в целевой фишинговой кампании, направленной на взлом американских государственных учреждений, аналитических центров, журналистов и других лиц.

Видео дня

Перетятко, которого называют офицером ФСБ, и Коринец возглавляли "Группу Каллисто", которая занималась кибершпионажем с 2016 по 2022 год. Их усилия частично были направлены на вмешательство в выборы в Великобритании в 2019 году путем кражи и обнародования документов. Мужчинам, которые в настоящее время предположительно находятся в России, предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения компьютерного и электронного мошенничества.

Это обвинение является частью более широких усилий США по противодействию российскому хакерству и вмешательству в выборы, после того как аналогичные обвинения были предъявлены сотрудникам российской разведки за их роль в президентских выборах в США в 2016 году. Деятельность Callisto Group включала в себя успешные взломы Министерства энергетики США и британских аналитических центров, направленные на нарушение демократических процессов в Великобритании, особенно во время референдума по Brexit.

Российские кибепреступники - детали

Правительство Великобритании обвинило ФСБ России в "попытках кибервмешательства" в британскую политику и СМИ. Под удар попали члены парламента, журналисты и другие лиц.

"Сегодня я могу подтвердить, что российские Федеральные службы безопасности, ФСБ, стоят за постоянными усилиями по вмешательству в наши демократические процессы. Они нацелились на членов этой палаты и палаты лордов. Они нацелились на государственных служащих, журналистов и НПО (неправительственные организации). Они нацелились на высокопоставленных лиц и организации с четким намерением - использовать полученную информацию для вмешательства в британскую политику", - заявил представитель МИД Британии в Палате общин Лео Догерти.

По его словам, группа, связанная с российской ФСБ, "выборочно сливает и публикует конфиденциальную информацию".

Вас также могут заинтересовать новости: