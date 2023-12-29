Аппарат имеет крупный экран, двойную камеру и шустрый процессор.

Под конец года Xiaomi традиционно представила ультрабюджетный смартфон. В прошлом году это был Redmi 12C, сейчас – Redmi 13C. На сегодня это один из самых доступных мобильных устройств в линейке производителя, пишет портал GizmoChina.

Экран у новинки 6.74-дюймовый. Это IPS-матрица с разрешением HD+, яркость 600 нит, кадровой частотой 90 Гц, а также каплевидным вырезом под фронталку на 5 Мп.

В основе лежит процессор MediaTek Dimensity 6100+ с 8/256 гигабайтами памяти, а значит помимо стабильной работы системы можно рассчитывать и на гейминг на средних настройках графики. Питается аппарат от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.

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Из прочих особенностей модели – двойная камера на 50 и 2 мегапикселей с поддержкой ИИ, NFC-модуль, стереодинамики, 3,5-мм миниджек, слот microSD до 1 ТБ и защита IP53. "Из коробки" он работает на Android 13 с MIUI 14.

Смартфон уже вышел в Китае, позже он доберется и до международного рынка. Цены на Redmi 13C 5G начинаются от $105 (~4000 грн) за базовую версию с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Самый топовый вариант на 8/256 ГБ обойдется в $149 (~5700 грн).

Как известно, с начала 2023 года Xiaomi прекратила обновлять более 50 своих смартфонов. А недавно компания "похоронила" популярные модели Poco и Xiaomi Mi.

Если вы в поисках нового смартфона, бенчмарк AnTuTu обновил свой традиционный рейтинг самых крутых по цене/качеству девайсов 2023 года. В самой дешевой категории первое место занял Redmi Note 12 Turbo, а в самой дорогой – iQOO 12 Pro.

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