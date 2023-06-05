Этот лайфхак в первую очередь ориентирован на геймеров, для которых малейшее изменение производительности имеет огромное значение.

На Windows принято ругаться – особенно на последнюю Windows 11, которая не пользуется популярностью среди пользователей. Те, кто перешел на новую ОС говорят, что система стала красивее и удобнее, но части функций по-прежнему не хватает, а те, что на месте, зачастую реализованы неудобно.

Заметно разочарованы и геймеры, для которых малейшее изменение производительности имеет большое значение. Однако есть рабочий лайфхак, который позволяет ускорить гаджет на Windows 11 чуть ли не на 25%, изменив всего одну настройку. Microsoft даже рассказывала о нем в своем блоге – мы решили напомнить.

Как ускорить Windows 11, отключив всего одну настройку

Речь идет о VBS, Virtualization-based Security или "Безопасность на основе виртуализации". Эта опция активирована по умолчанию, когда пользователь покупает новый ноутбук/настольный компьютер, или если выполняет "чистую" установку Windows 11.

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Данная функция создает безопасную область в оперативной памяти (ОЗУ), изолируя ее от остальной системы. Таким образом девайс более защищен от внешнего посягательства. Однако тесты показывают, что из-за нее производительность компьютера может легко снижаться чуть ли не на 25 процентов. Особенно это заметно в играх или при работе с ресурсо- затратными приложениями.

Чтобы проверить, включена ли у вас VBS:

Откройте окно "Выполнить", нажав комбинацию Win+R.

Введите msinfo32 и нажмите Enter

В открывшимся окне в меню "Сведения о системе" ищем пункт "Безопасность на основе виртуализации"

Если напротив этого пункта указано "Откл.", значит она отключена, а если вы увидите "Выполнение", значит она включена и работает.

Отключить VBS можно несколькими способами. Проще всего – ввести в меню "Пуск" словосочетание "Изоляция ядра", выбрать найденный пункт и отключить настройку.

После проделанных манипуляций вы точно должны заметить существенный прирост производительности за счет высвобождения ресурсов, которые тратились на проверку подлинности исполняемого кода.

Важный момент: после отключения VBS ваш компьютер станет более уязвим перед хакерскими атаками (что может быть некритично, если вы используете лицензионный софт). Но все же, если вы тот, кто использует свою систему для конфиденциальной официальной работы, лучше оставить VBS включенным.

Microsoft рекомендует включать эти функции обратно, как только вы перестанете играть или выполнять ресурсоемкую задачу. Но делать это необязательно – действуйте на свой страх и риск.

Ранее УНИАН сообщал что в Windows 11 нашли функцию, которая ускоряет разрядку ноутбуков. Как оказалось, на автономность ноутбука влияет функция отображения секунд в системных часах. Журналисты отмечают, что хоть разница весьма незначительная, но интересен сам факт того, что она имеется.

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