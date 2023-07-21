В среднем в авиарежиме мобильные устройства заряжаются в 1.5-2 раза быстрее, чем в обычном режиме.

Мы часто делимся лайфхаками по правильной зарядке смартфона и редко, как быстро зарядить свой гаджет. В современных реалиях не всегда есть возможность выделить пару часов на зарядку гаджета, а хотелось бы ускорить этот процесс, особенно если батарейка покраснела, а выходить из дома нужно уже сейчас.

Как правило, на полный заряд батареи смартфона обычно уходит от 1,5 до 3 часов, если использовать оригинальное зарядное устройство и кабель. Чтобы ускорить этот процесс, достаточно на своем устройстве активировать функцию, которая была там с самого ее начала.

Речь идет о "режиме в самолете".

Видео дня

Насколько быстрее смартфон заряжается в авиарежиме

В процессе написания статьи мы столкнулись с разными цифрами, вплоть до 50%. Все это связано с несколькими факторами, определяющими экономию времени:

общее состояние батареи;

модель смартфона (и емкость аккумулятора);

характеристика зарядного устройства.

Приведем пример: при зарядке iPhone SE 2022 с 0% до 100% батарея зарядилась за 80 минут, в то время как при активированном авиарежиме – меньше, чем за час. В среднем в авиарежиме техника заряжается в 1.5-2 раза быстрее, чем в обычном режиме.

При этом важно понимать, что режим полета ускорит зарядку только при условии, что вы не используете смартфон в это время.

Как включите режим полета на телефоне

Включение и отключение режима полета на телефоне зависит от модели и операционной системы, но в общем случае, для большинства устройств это можно сделать следующим образом:

Android : раздел "Настройки" → "Сеть и Интернет" → "Режим полета" → переместите соответствующий переключатель в нужное положение.

: раздел "Настройки" → "Сеть и Интернет" → "Режим полета" → переместите соответствующий переключатель в нужное положение. iPhone : проведите пальцем вверх от нижней части экрана → нажмите на иконку самолета, чтобы включить режим полета.

При активации данной функции отключаются многие функции и радиомодули, которые потребляют энергию. Например, мобильная связь, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Это позволяет батарее быстрее восполнить уровень заряда, поскольку телефон не будет пытается связаться с мобильными вышками и достоверно определить, где вы находитесь.

К слову, схожим образом работает режим в самолете на компьютере. Он тоже направлен на то, чтобы заглушить все передатчики – тем самым вы ускорите подзарядку аналогично мобильному девайсу.

Авиарежим, сам по себе, довольно универсальный помощник. Эта функция позволяет не только ускорить зарядку, но и избавиться от рекламы в приложениях и повысить энергосбережение, а также быстро восстановить связь.

Вас также могут заинтересовать новости: