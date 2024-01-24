Среди них есть даже модели 8-летней давности.

Вместе с релизом iOS 17.3, третьего крупного обновления iOS 17, Apple не забыла о тех, кто использует более старые версии iOS. Модели айфонов 5-8-летней давности тоже получили свежий апдейт.

Апдейты под маркировкой iOS 16.7.5 (20H307) или iOS 15.8.1 (19H380) не добавляют новых функций, так как их официальная поддержка давно завершена. Однако старые версии iOS обновляются для исправления критических багов в системе.

В этот раз Apple устранила довольно серьезную ошибку в движке WebKit, которая позволяла вредоносному контенту проникнуть в ядро системы из браузера и выполнять произвольный код на радость хакерам. Эта уязвимость уже используется в злоумышленных атаках.

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Всего апдейт получили сразу 8 старых моделей iPhone:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2016).

Обновления уже доступны для установки. Если рассылка задерживается, их рекомендуется установить вручную. Проверить наличие апдейта можно по пути: "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО".

А меж тем Bloomberg сообщает, что грядущая iOS 18 принесет самое большое за последние годы обновление: основная часть изменений будет посвящена искусственному интеллекту и Siri. Но значительная часть новых "фишек" будет эксклюзивной для iPhone 16.

Ранее обозреватели выбрали 3 старые модели iPhone, которые можно смело брать в 2024 году. Одно из главных преимуществ смартфонов Apple в том, что даже если вы выберете модель 3-х ли 4-х летней давности, она тоже получит последнюю версию iOS.

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