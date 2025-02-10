На сайте одного из ведущих французских ритейлеров электроники Top Achat появилась страница кастомные версии видеокарты RTX 5070 Ti. Датой старта продаж значится 20 февраля.
Официальных подробностей от Nvidia по поводу даты запуска 5070 Ti и 5070 пока не поступало. Как пишут в VideoCardz, на релиз RTX 5070 Ti 20 февраля указывают уже несколько источников. Обычная 5070 ожидается чуть позже – через неделю после Ti-версии.
GeForce RTX 5070 Ti
- CUDA-ядра: 8960
- Память: 16 ГБ GDDR7
- Шина: 256 бит
- Энергопотребление: 300 Вт
- Цена: 749 долларов
GeForce RTX 5070
- CUDA-ядра: 6144
- Память: 12 ГБ GDDR7
- Шина: 192 бит
- Энергопотребление: 250 Вт
- Цена: 549 долларов
При этом ожидается, что из-за высокого спроса цены у ритейлеров на новинки будут выше. СМИ связывают проблемы с плохой коммуникацией между Nvidia и ее партнерами по производству, а также с проведением китайского Нового года, влияющего на работу фабрик.
Бюджетные GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti выйдут позже – в марте. Таким образом, вся основная линейка RTX50 появится в продаже в течение всего лишь трех месяцев, а если считать точнее, то даже двух, так как RTX 5090 и RTX 5080 поступили в продажу 30 января.
С точки зрения позиционирования конкурентами RTX 5070 Ti и RTX 5070 могут стать видеокарты Radeon RX 9000-й серии. AMD делает ставку на доступный 4К гейминг, отказавшись от сегмента флагманов.
Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в начале 2025 года. GeForce RTX 3060 остается самой популярной видеокартой, а процессоры AMD становятся все популярнее.