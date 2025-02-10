Видеокарта получит 16 ГБ видеопамяти формата GDDR7 с шиной 256 бит. РРЦ – 749 долларов.

На сайте одного из ведущих французских ритейлеров электроники Top Achat появилась страница кастомные версии видеокарты RTX 5070 Ti. Датой старта продаж значится 20 февраля.

Официальных подробностей от Nvidia по поводу даты запуска 5070 Ti и 5070 пока не поступало. Как пишут в VideoCardz, на релиз RTX 5070 Ti 20 февраля указывают уже несколько источников. Обычная 5070 ожидается чуть позже – через неделю после Ti-версии.

GeForce RTX 5070 Ti

CUDA-ядра: 8960

Память: 16 ГБ GDDR7

Шина: 256 бит

Энергопотребление: 300 Вт

Цена: 749 долларов

GeForce RTX 5070

CUDA-ядра: 6144

Память: 12 ГБ GDDR7

Шина: 192 бит

Энергопотребление: 250 Вт

Цена: 549 долларов

При этом ожидается, что из-за высокого спроса цены у ритейлеров на новинки будут выше. СМИ связывают проблемы с плохой коммуникацией между Nvidia и ее партнерами по производству, а также с проведением китайского Нового года, влияющего на работу фабрик.

Видео дня

Бюджетные GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti выйдут позже – в марте. Таким образом, вся основная линейка RTX50 появится в продаже в течение всего лишь трех месяцев, а если считать точнее, то даже двух, так как RTX 5090 и RTX 5080 поступили в продажу 30 января.

С точки зрения позиционирования конкурентами RTX 5070 Ti и RTX 5070 могут стать видеокарты Radeon RX 9000-й серии. AMD делает ставку на доступный 4К гейминг, отказавшись от сегмента флагманов.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в начале 2025 года. GeForce RTX 3060 остается самой популярной видеокартой, а процессоры AMD становятся все популярнее.

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