Будет дорого: стала известна цена RTX 5080

Предположительная цена в 2800 австралийский долларов на релизе может оказаться ещё выше.

До официального анонса серии видеокарт Nvidia RTX 50 осталось несколько недель, а мы уже знаем о них примерно всё. Вот теперь пришла пора узнать и цену за такое удовольствие.

Автор YouTube-канала Vex поделился скриншотом одного из работников магазина техники в Австралии, на котором видно, что на релизе RTX 5080 будет стоить 2800 австралийских долларов, или примерно 1500 долларов США. Стоит отметить, что это цена за модель ASUS Prime с тремя вентиляторами, то есть на практике можно будет найти видеокарту как дешевле, так и дороже.

Также Vex считает, что окончательная цена может оказаться ещё выше. Из-за особенностей налогообложения Австралии, цена в Америке может достигнуть больше 1700 долларов. Для сравнения, рекомендуемая цена RTX 4080 составляла 1200 долларов.

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Ранее стали известны полные характеристики видеокарт Nvidia RTX 50. RTX 5080 получит 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с шиной в 256 бит, а энергопотребление новинки достигнет 400 ватт.

Также известна и точная дата, когда анонсируют видеокарты. Это произойдёт на мероприятии CES 2025, которое пройдёт 7 января.

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