Курс Ethereum превысил $1,91 тысячи впервые с августа 2022 года.

Вторая по популярности цифровая монета в мире – Ethereum – принялась активно дорожать. Утром 5 апреля впервые за почти 8 месяцев стоимость актива поднялась выше отметки $1,91 тыс.

По состоянию на 14:00 по Киеву, Ethereum торгуется на уровне $1,917 долларов за монету. За сутки Ethereum подорожал на 5,6 процента, а за последний месяц – на 22,4 процента.

Эксперты отмечают, что стоимость Ethereum растет перед важным для блокчейна обновлением Shapella, которое позволит выводить ранее заблокированные активы. Создатели криптовалюты обещают провести его 12 апреля.

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Год назад главный конкурент Биткоина стоил более 3,4 тысячи долларов, однако в апреле-мае его стоимость упала до 1,2 тысячи и даже масштабное обновление в сентябре не смогло вернуть ее к прежним показателям. Создатель Ethereum объявил, что новый алгоритм работы блокчейна позволит значительно сократить затраты электроэнергии за счет отказа от выполнения сложных математических вычислений.

Напомним, на днях Twitter изменил логотип на символ Dogecoin, после этого стоимость самой дорогой "мемной" криптовалюты на бирже Binance выросла на 30%. Илон Маск уже не раз признавался в любви к Dogecoin, а ранее одна из компаний бизнесмена – Tesla – начала принимать оплату в "догекоинах".

Биткоин, к слову, тоже поднимается в цене после резкого падения в начале марта. Тогда криптовалюта опустилась до уровня менее 20 тыс. долларов. Сегодня одна монета BTC стоит 28 535 долларов.

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