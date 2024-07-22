Помимо Googe, в конкурентную гонку в этом сегменте уже включились Apple, Samsung и Meta.

СМИ узнали, что Google ведет переговоры с корпорацией EssilorLuxottica, владеющей Ray-Ban, о партнерстве для создания "умных" очков, оснащенных искусственным интеллектом Gemini AI.

По данным The Verge, сделке может помешать Meta Цукерберга, которая ранее уже начала сотрудничество с Ray-Ban и выпустила очки Ray-Ban Stories в 2021 году, а в 2023 году – обновленную версию с использованием Meta AI. С его помощью владелец очков может управлять устройством без рук и задавать вопросы чат-боту.

Сейчас создатели Facebook планируют купить 5% EssilorLuxottica, материнской компании Ray-Ban. Если сделка состоится, Google может начать искать другого партнера.

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Хотя в отчетах говорится, что маловероятно, что EssilorLuxottica разорвет связи с Meta и вместо этого станет партнером Google, это еще одно доказательство того, что поисковый гигант возвращается в гонку за рынок очков дополненной реальности. Тем более, что во время презентации I/O 2024 нам на несколько секунд показали загадочные очки с камерами.

Напомним, более десяти лет назад, в 2013 году, Google одной из первых попробовала освоить рынок умных очков, выпустив Google Glass. Тогда этот релиз стал фурором, а пользователи с нетерпением ждали популяризации подобных продуктов, называя их заменой смартфонам.

Впрочем, на практике все попытки сделать такие гаджеты общепопулярными провалились из-за плохого качества стекла и общей неготовности продукта при выходе на рынок.

Сейчас пользовательский спрос на умные очки растет и в конкурентную гонку в этом сегменте уже включились Google, Apple, Samsung и другие компании. Новое поколение умных очков, оснащенное искусственным интеллектом (ИИ) и чат-ботами в стиле ChatGPT, как ожидается, сумеет заинтересовать потребителей так, как это не удалось сделать Google Glass.

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