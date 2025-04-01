1 апреля на глобальном рынке был представлен Xiaomi Redmi А5 – главный ультрабюджетник китайского бренда и один из самых дешевых телефонов года. Портал Gizmochina рассказал, чем он примечателен.
Стоимость Redmi А5 составляет 79 долларов (~3300 грн) за конфигурацию с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. За эти деньги покупатели получают:
- IPS-экран на 6,88 дюйма с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц. Соотношение экрана к корпусу составляет 90%.
- Чипсет Unisoc T7250. Его мощности хватит на базовые потребности, а вот в играх смартфону будет тяжеловато.
- Аккумулятор емкостью 5200 мАч, он поддерживает зарядку мощностью 15 Вт.
- Неплохие фотовозможности: 32-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой на задней панели, на передней – 8-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.
К дополнительным плюсам также можно отнести боковой сканер пальца, разблокировка по лицу с искусственным интеллектом и аудиоджек 3,5 мм. Также поддерживается установка двух SIM-карт. В качестве операционной системы используется Android 15 GO.
Продажи Xiaomi Redmi А5 уже стартовали в Индонезии, а с 5 апреля он будет доступен в Индии и других странах. Скорее всего, в Украину модель тоже приедет.
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