У Redmi А5 большой 120-герцовый дисплей, батарейка 5200 мАч и "чистый" Android в качестве ОС.

1 апреля на глобальном рынке был представлен Xiaomi Redmi А5 – главный ультрабюджетник китайского бренда и один из самых дешевых телефонов года. Портал Gizmochina рассказал, чем он примечателен.

Стоимость Redmi А5 составляет 79 долларов (~3300 грн) за конфигурацию с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. За эти деньги покупатели получают:

IPS-экран на 6,88 дюйма с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц. Соотношение экрана к корпусу составляет 90%.

Чипсет Unisoc T7250. Его мощности хватит на базовые потребности, а вот в играх смартфону будет тяжеловато.

Аккумулятор емкостью 5200 мАч, он поддерживает зарядку мощностью 15 Вт.

Неплохие фотовозможности: 32-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой на задней панели, на передней – 8-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

К дополнительным плюсам также можно отнести боковой сканер пальца, разблокировка по лицу с искусственным интеллектом и аудиоджек 3,5 мм. Также поддерживается установка двух SIM-карт. В качестве операционной системы используется Android 15 GO.

Видео дня

Продажи Xiaomi Redmi А5 уже стартовали в Индонезии, а с 5 апреля он будет доступен в Индии и других странах. Скорее всего, в Украину модель тоже приедет.

Ранее Xiaomi привезла в Европу дуэт Poco F7 Pro и F7 Ultra – это мощные и доступные смартфоны. В частности, "Ультра" получила самую продвинутую систему камер, которую в компании когда-либо разрабатывала для своих смартфонов.

Слухи из Китая указывают на то, что Xiaomi готовит к выпуску смартфон с рекордной батареей 7500 мАч. Обычно аккумулятор такого объема получали лишь защищенные девайсы, но свежий "Сяоми" изменит этот тренд.

Вас также могут заинтересовать новости: