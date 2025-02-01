Неудавшийся гаджет должен был подключаться к Mac.

Apple продолжает сталкиваться с проблемами на пути к выпуску собственных AR-очков. Как сообщает Bloomberg, компания закрыла уже второй прототип устройства, которое разрабатывалось как дополнение к Mac.

Изначально инженеры хотели, чтобы очки работали в связке с iPhone, но столкнулись с недостаточной мощностью смартфона и серьёзными проблемами с автономностью.

В результате система была переделана под Mac, что обеспечивало больше вычислительных ресурсов и позволило использовать питание от сети. Однако, по данным Bloomberg, тестирование с участием руководства Apple показало низкую производительность устройства, и проект был отменён.

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Очки под кодовым названием N107 должны были напоминать устройства Xreal One и ThinkReality от Lenovo. В отличие от Vision Pro, они не предлагали поддержку VR, но давали возможность проецировать перед пользователем виртуальный экран для более комфортной работы. В Apple также тестировали интересную идею изменения затемнения линз в зависимости от активности пользователя, чтобы минимизировать отвлекающие факторы.

Это уже не первая неудача компании на этом пути — в 2019 году Apple отказалась от ранней версии AR-очков, а в 2023-м проект был "отложен на неопределённый срок", что теперь Bloomberg называет окончательной отменой.

Тем не менее, идея Apple Glasses пока окончательно не похоронена. Компания продолжает развивать базовые технологии, такие как microLED-дисплеи, и может в будущем представить более продуманную версию устройства. Однако пока что рынок AR-устройств далёк от массового успеха, а Vision Pro показывает, что даже преданные фанаты Apple используют гарнитуру реже, чем ожидалось.

Ранее мы рассказывали, что Samsung работает над своими очками дополненной реальности. Их дизайн, в свою очередь, вдохновлён коллаборацией Ray-Ban с Meta.

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