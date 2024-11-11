Его можно растягивать, складывать, скручивать, а также использовать на изогнутых поверхностях, включая ткани и кожу.

LG Display похвасталась новым этапом в технологии гибких дисплеев – растягивающийся экран, способный увеличиваться на 50% и выдерживающий более 10 000 растягиваний. Об этом пишет Gizmochina.

Предыдущая модель, представленная еще в 2022 году, могла растягивать диагональ с 12 до 14 дюймов, а новая – до 18 дюймов, сохраняя при этом плотность пикселей 100 ppi и полный цветовой охват RGB.

"Совершенная технология отображения" – так LG называет свою разработку. В отличие от современных гибких экранов, которые могут лишь сгибаться или складываться, подобные панели способны по-настоящему изменять форму, скручиваться и растягиваться в различные формы. В перспективе такая технология может использоваться, например, в умных часах или даже на одежде.

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Кроме своей уникальной растяжимости, такие дисплеи отличаются тонкостью, легкостью и способны выдерживать многократное растяжение до 10 000 раз. В настоящий момент срок выхода технологии на рынок не определен, однако в LG Display рассчитывают, что в ближайшие пару лет она будет доступна для коммерческого использования.

Напомним, в конце сентября Huawei первой выпустила складывающийся втрое телефон. В сложенном виде им можно пользоваться как обычным телефоном диагональю 6.4 дюйма, а в разложенном – это уже полноценный планшет на 10.2 дюйма.

Как сообщал УНИАН, пока другие производители выпускают смартфоны со складными экранами, Apple решила сосредоточиться на разработке складного MacBook. Компания считает, что складные экраны более востребованы в устройствах с большим размером дисплея, таких как ноутбуки и планшеты.

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