Хоть устройство и не передает данные третьим лицам, это все равно может нести определенные риски для безопасности.

Специалисты из CyberNews обратили внимание на потенциальные проблемы с конфиденциальностью в новеньких смартфонах Pixel 9. Оказалось, что каждые 15 минут устройство отправляет в Google пакет данных, включая информацию о местоположении, адресе электронной почты, номере телефона, состоянии сети и другие пользовательские данные, пишет Gizmochina.

В надежде улучшить ситуацию эксперты попробовали отключить GPS, но это не сильно помогло. При отсутствии GPS смартфон начинает использовать данные ближайших Wi-Fi сетей для определения местоположения.

Еще одно наблюдение заключалось в том, что смартфон периодически взаимодействует с сервисами, на связь с которыми пользователь не давал согласия. Например, приложение "Google Фото", которое даже ни разу не запускалось после покупки, "связывается с конечными точками, связанными с функцией группировки фото по лицам, без запроса на разрешение".

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Кроме того, в Cybernews заметили, что Pixel 9 регулярно запрашивает обновления кода с серверов Google. Это может нести потенциальные риски, так как хакеры вполне способны вмешаться в этот процесс и подменить код на вредоносные программы.

По словам журналистов, хоть телефон и не передавал данные третьим лицам в течение периода наблюдения, объем передаваемых данных и возможность удаленного доступа вызывают сомнения относительно того, кто на самом деле владеет устройством. Google пока никак не прокомментировала ситуацию.

Напомним, в этом году в серию Pixel 9 вошло сразу четыре смартфона: обычный Pixel 9, продвинутая модель Pixel 9 Pro, убер-флагман Pixel 9 Pro XL, а также складной Pro Fold. Все устройства получили крутые камеры, мощный чип с ИИ и поддержку спутниковой связи.

Как рассказывал УНИАН, в смартфонах Xiaomi нашли необычную фичу – она позволяет обнаружить скрытые камеры. Достаточно активировать функцию в настройках и пройтись камерой по комнате.

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