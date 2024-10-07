С релизом HyperOS 2.0 китайская компания закроет доступ к кастомным прошивкам и расширенным настройкам.

Смартфоны Xiaomi традиционно ценятся среди пользователей, которые любят настроить устройство под себя. Но согласно последним сообщениям, китайская компания планирует поэтапный отказ от разблокировки загрузчика на своих устройствах к 2025 году, пишет портал Gizmochina.

Разблокировка загрузчика – это важная фича, которая позволяет устанавливать кастомные прошивки и управлять заблокированными настройками системы. Однако если Xiaomi решит прикрыть получение root-прав, это серьезно ограничит такие возможности.

По словам источника, данная практика уже используется в Китае, а с выпуском HyperOS 2.0 и флагманских устройств серии Xiaomi 15 может распространиться по всему миру. Судя по всему, решение принимается с целью повысить безопасность устройств

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Хоть производитель официально не подтверждал и не опровергал эти сообщения, потенциальные последствия для пользователей значительны. Это ограничение особенно затронет юзеров, которые привыкли перепрошивать китайские версии смартфонов на глобальные, чтобы сэкономить на стоимости устройств.

Согласно утечкам, HyperOS 2.0 станет одним из самых крупных обновлений ПО в истории Xiaomi. Новая ОС позволит обнаружить скрытые камеры, будет лучше работать на старых устройствах, позволит расширить оперативку до 6 ГБ за счет встроенной памяти и обзаведется новым меню настроек.

Ранее сообщалось, что Xiaomi пойдет по стопам Apple и Samsung и перестанет комплектовать свои смартфоны зарядным устройством. Пока это коснется лишь отдельных стран Азии, но потом, вероятно, станет нормой для остальных регионов.

Вместе с тем эксперты выбрали 5 самых сбалансированных телефонов Xiaomi для покупки осенью 2024 году. В список попали свежие и не очень устройства китайского вендора.

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