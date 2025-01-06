Данная концепция вобрала в себя кучу существующих тенденций в области медицинских технологий.

Бренд Withings представил в рамках выставки CES 2025 интересную концепцию в области медицинских технологий под названием Omnia. "Это как если бы ваши умные весы и часы решили объединиться с чат-ботом на базе искусственного интеллекта внутри зеркала", пишет The Verge.

Зеркало расскажет о весе человека, его сердечной активности и метаболизме. Также устройство может извлекать данные, собранные с других трекеров вроде умных часов, тонометров и даже умных кроватей.

Withings говорит, что Omnia не только собирает информацию, но и анализирует ее, чтобы потом дать мотивирующие напутственные речи или рекомендации. В дополнение к виртуальным консультациям, зеркало также может отправлять данные врачам и оснащено голосовым ИИ-помощником.

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Пока Omnia не является фактическим продуктом для продажи. Withings говорит, что гаджет "в настоящее время находится в разработке", без конкретных сроков, когда он будет доступен или за какую цену.

Ранее на рынке были представлены смартфоны с необычным "бумажным" экраном. Они не только снизят негативное воздействие на зрение, но и продлят время автономной работы до недели.

В рамках выставки CES 2025 ожидается анонс видеокарт Nvidia нового поколения. Топовая GeForce RTX 5090 уже красуется на первых изображениях – подтверждены 32 ГБ памяти.

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