Вовсе не обязательно заряжать его до 100% в первые дни и разряжать до 0%.

Бытует мнение, что в первые дни после покупки нового смартфона нужно полностью разрядить аккумулятор до 0% и зарядить до 100%. Более того, подобные махинации якобы надо повторить несколько раз.

На самом деле с золотой эпохи раскладушек многое изменилось и технологии уже совсем не те, что были ранее. Поэтому важно разобраться, есть ли на самом деле необходимость в "раскачке" аккумулятора.

По словам эксперта Арсения Щельцина, это не более чем заблуждение – для новых литий-полимерных батарей, установленных в современных устройствах, это является мифом. Туда же можно отнести и зарядку "сверх меры", когда телефон зарядился до 100%, но зарядное устройство не отключено от электричества. Они никак не влияет на состояние аккумулятора.

Эксперт также коснулся и темы множественной зарядки, когда батарея заряжается не сразу от 0 до 100%, а в несколько подзарядок. В этом случае современные батареи могут выдержать более 500 таких циклов.

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Еще одним заблуждением, по словам эксперта, является ущерб от быстрой зарядки смартфона. Он отметил, что при быстрой зарядке устройство не разряжается быстрее, как многие считают. И что это было доказано на основании экспериментов в лаборатории Стэндфордского университета.

Посему можно спокойно применять функцию быстрой зарядки и не переживать за состояние аккумулятора.

Ранее УНИАН делился лайфхаком, как ускорить зарядку смартфона. Эта "фича" доступна для всех телефонов, начиная от старых кнопочных моделей и заканчивая современными смартфонами, фаблетами и тп.

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