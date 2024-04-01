iPhone 6 Plus был снят с производства еще в 2019 году, но продолжал получать исправления безопасности и техническую поддержку от Apple.

Сегодня компания Apple обновила свой список так называемых "устаревших" и "винтажных" устройств. Ими по-прежнему можно пользоваться, но ни на какую техподдержку и обновления iOS рассчитывать не стоит, пишет MacRumors.

К "устаревшим" Apple теперь относит iPhone 6 Plus, один из самых продаваемых айфонов в истории бренда. Последний номерной апдейт он получил 5 марта. А в магазины компании и авторизованные поставщики услуг больше не будут предлагать услуги ремонта или другого обслуживания для этой модели.

Напомним, iPhone 6 и iPhone 6 Plus вышли в сентябре 2014 года. Оба телефона навсегда останутся в памяти многих пользователей, поскольку они были первыми яблочными девайсами с большим экраном и поддержкой Apple Pay. iPhone 6 Plus был снят с производства в 2019 году, однако iPhone 6 оставался доступным у реселлеров в некоторых странах еще несколько лет, поэтому он еще не считается "устаревшим".

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А iPad mini четвертого поколения теперь считает "винтажным". Это означает, что прошло более 5 лет с момента окончания продаж. Магазины Apple и авторизованные поставщики услуг продолжат предлагать ремонт винтажной продукции в течение еще двух лет при условии наличия запчастей.

Apple также добавила iPhone 8 и iPhone 8 Plus в список "винтажных" гаджетов, но только в цвете (PRODUCT)RED.

Пользователям "устаревших" iPhone стоит задуматься о приобретении нового смартфона, потому что, как минимум, следующая поломка может стать фатальной. Эксперты называют iPhone 13 лучшим айфоном в 2024 году по соотношению цена-качество.

Что касается нового iPhone 16, то его покажут в сентябре. В этом году Apple планирует сделать основной акцент на камерах. Для этого на корпусе даже установят еще одну кнопку, с помощью которой можно будет настраивать зум и фокус. А экраны Pro-моделей вырастут впервые за много лет.

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