Компания считает продукт "устаревшим", если его продажи прекратились более семи лет назад.

В сети обратили внимание, что Apple обновила список устройств, официально признанных "винтажными" и "устаревшими". На этот раз в него было добавлено сразу три устройства, включая один iPhone, пишет MacRumors.

Устаревшим спустя сколько лет теперь считается iPhone 5s. Ни Apple, ни партнеры компании больше не будут выполнять сервисное обслуживание девайса. На момент выхода эта модель впечатляла встроенным в кнопку "Домой" датчиком Touch ID и чипом A7 с 64-битной архитектурой.

Что касается iPod touch 6-го поколения и 21,5-дюймового iMac 2015 года, то они теперь классифицируются как "винтажные" продукты, поскольку прошло более пяти лет после с прекращения розничных продаж. При этом магазины Apple и авторизованные поставщики могут продолжать предлагать ремонт винтажной продукции еще в течение двух лет, но только при условии, что необходимые детали есть в наличии.

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Интересно отметить, что в то время как iPhone и iPod давно устарели, то iMac 2015 года уже тогда предлагал дисплей с разрешением 4K, что и сейчас встречается далеко не всегда. Кроме того, такой ПК мог оснащаться 16 ГБайт оперативки и накопителем 512 ГБ.

Напомним, в начале апреля в список устаревших "яблочных" устройств попал iPhone 6 Plus. Он хоть и был снят с производства еще в 2019-м, но продолжал получать исправления безопасности и техническую поддержку от Apple.

Пользователям "устаревших" iPhone стоит задуматься об апгрейде, поскольку, следующая поломка может стать фатальной. Портал IGN проанализировал рынок и выбрал самые дешевые актуальные Айфоны, которые можно купить сегодня

Что касается нового iPhone 16, то он выйдет в сентябре. По слухам, Pro-модели получат серьезный апгрейд экрана и камеры, а базовые модели оснастят вертикальным блоком камер и кнопкой "Действие".

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