Многие пользователи сети восхищены поэзией Жадана.

В последнее время украинский сегмент TikTok становится все популярнее, а в тренды этой соцсети "залетают" стихи наших поэтов. Например, неожиданно "взлетело" стихотворение Сергея Жадана "Жінка з чорним, як земля, волоссям".

Это поэтическое произведение продекламировал пользователь TikTok Виталий Гордиенко. Пользователи соцсети записывают шуточные, красивые и романтичные видео, наложенные на аудио со стихотворением Жадана.

Ниже УНИАН собрал для вас подборку топ-видео TikTok со стихотворением Жадана "Жінка з чорним, як земля, волоссям". Так, на одних кадрах показан романтический город Львов, на других - девушки пишут, что хотели бы каждый день слышать такие слова, на третьих - восхищение поэзией Жадана.

Сергей Жадан

Сергей Жадан — украинский писатель, переводчик, общественный деятель, фронтмен групп "Жадан и Собаки" и "Линия Маннергейма".

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Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Телевидение", "Список кораблей" и других.

Литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды. Ведущий на радио "Тризуб ФМ", "Радио НВ".

Напомним, ранее в украинский сегмент сверхпопулярной соцсети TikTok у тренды неожиданно ворвалось стихотворение поэта Василия Стуса. Звук "Терпи, терпи, терпець тебе шліфує" проецируют на разные жизненные ситуации, видео получаются очень забавными.

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