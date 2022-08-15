Сейчас проводится бета-тест загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта.

В "Дие" начали бета-тестирование шеринга авто и документов на английском.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал украинцев привлекаться к тестированию.

"С начала полномасштабной войны 9 млн украинцев выехали за границу. Убегая от опасности, многие люди не успели взять бумажные документы. Поэтому хотим добавить в действие документы на английском, чтобы вы могли пользоваться ими за рубежом", - отметил он.

Сейчас проводится бета-тест загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта.

"Проверим, корректно ли работает переключение языка, подтягиваются ли фото. Если вы за границей и ждали эту функцию в действии — регистрируйтесь. Также восстанавливаем шеринг авто в Дие и хотим протестировать работу услуги. Принять участие в бета-тесте должны одновременно 2 человека - владелец авто и водитель, который хочет пользоваться машиной", - говорится в сообщении министра.

Напомним, также теперь украинцы смогут получать справку о доходах, необходимую для получения визы в отдельные государства мира, оформления кредита и получения субсидии.

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