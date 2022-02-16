Граждан Украины призвали не переходить по подозрительным ссылкам.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия CERT-UA сообщает о массовом распространении подозрительных ссылок, которые имитируют страницу авторизации в Facebook с целью похищение данных пользователей.

Об этом сообщает правительственная команда CERT-UA на своей странице в социальной сети Facebook.

"Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA получена информация о массовом распространении подозрительных ссылок", – говорится в сообщении.

Украинцев предостерегают, чтобы не переходили по подозрительным ссылкам и использовали мультифакторную аутентификацию.

Отмечается, что подобная активность осуществляется неустановленной группой лиц, именующей себя "TeamLucernaRD". Их активность началась не позднее ноября 2021 года, отношение данной активности к атаке на информационные ресурсы 15 февраля не подтверждено.

Напомним, 15 февраля DDoS-атакам подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Были также зафиксированы перебои в работе веб-сервисов государственных "Ощадбанка" и "Приватбанка". Работа банковских ресурсов по состоянию на 19:30 была восстановлена.

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