Лишь бы только не возвращать 'дизлайки': в YouTube появились голосовые комментарии

Пока их тестируют с несколькими крупными англоязычными блогерами.

Команда YouTube, видимо, решила пойти по стопам мессенджеров и внедряет функционал, который уже давно есть в Telegram и WhatsApp. На это обратили внимание на Reddit.

Речь идет о голосовых комментариях. Они представляют собой комментарии в формате аудио. Пока их тестируют с несколькими крупными англоязычными блогерами, среди которых есть ThioJoe (3,1 млн подписчиков).

Услышать голос автора можно только через мобильное приложение на Android и iOS. В браузерной версии отображается сразу готовая расшифровка.

Видео дня

Google пока что не анонсировала и никак не прокомментировала новую фичу. Будут ли "Голосовые ответы" доступны всем пользователям или только для авторов контента, чтобы они могли комментировать свои собственные видео – неизвестно.

Возможно, сейчас разработчики тестируют функцию и только после фидбека примут окончательное решение, будет ли она внедрена в YouTube или от нее откажутся. Как в случае с новым редизайном: авторы столкнулись с большим количеством негативных отзывов и отменили его.

В одном из последних обновлений в YouTube вместе с "лайками" стала доступна кнопка "Хайп". А продолжительность "шортсов" увеличилась до 3 минут – все из-за TikTok.

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