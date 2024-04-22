Четыре камеры не всегда лучше, чем три, а много мегапикселей не всегда гарантируют хороший результат.

Найти недорогой телефон, который был бы топовым по всем характеристикам, практически невозможно. Очень часто приходится идти на некоторые компромиссы, и в этой подборке Android Authority авторы сделали акцент на камере.

Ниже – список актуальных устройств, которые делают красивые фото и стоят дешевле 500 долларов. А некоторые успешно конкурируют с новейшим iPhone и в слепых тестах камеры даже обходят их.

Google Pixel 7a – король бюджетных камерофонов. Цветопередача и баланс белого превосходны, как и естественное боке, но что действительно выделяет его, так это алгоритмы постобработки изображений Google. Все это делает Пиксель идеальным смартфоном типа "наведи и снимай".

– король бюджетных камерофонов. Цветопередача и баланс белого превосходны, как и естественное боке, но что действительно выделяет его, так это алгоритмы постобработки изображений Google. Все это делает Пиксель идеальным смартфоном типа "наведи и снимай". Samsung Galaxy A54 – один из лучших бюджетных камерофонов. Если Pixel предлагает лучшие фотографии в целом, то этот Galaxy подкупает большей универсальность. 50-мегапиксельная основная камера с шириком на 12 Мп и 5-Мп макрокамерой поможет делать четкие живые снимки с большим количеством деталей.

– один из лучших бюджетных камерофонов. Если Pixel предлагает лучшие фотографии в целом, то этот Galaxy подкупает большей универсальность. 50-мегапиксельная основная камера с шириком на 12 Мп и 5-Мп макрокамерой поможет делать четкие живые снимки с большим количеством деталей. Samsung Galaxy A34 – лучшее соотношение цены и качества. Решают тройная камера на 48+8+5 мегапикселей с оптической стабилизацией на основном объективе и 13-Мп селфи-камера с поддержкой съемки в 4K. И все это по цене $350.

– лучшее соотношение цены и качества. Решают тройная камера на 48+8+5 мегапикселей с оптической стабилизацией на основном объективе и 13-Мп селфи-камера с поддержкой съемки в 4K. И все это по цене $350. iPhone SE (2022) – для пользователей Apple. Несмотря на то, что этот айфон оснащен только одним задним датчиком на 12 Мп, то немногое, что он умеет делать, он делает очень хорошо. Изображения четкие, цветопередача точная, а приложение камеры очень простое в использовании.

– для пользователей Apple. Несмотря на то, что этот айфон оснащен только одним задним датчиком на 12 Мп, то немногое, что он умеет делать, он делает очень хорошо. Изображения четкие, цветопередача точная, а приложение камеры очень простое в использовании. Nothing Phone (2a) – один из самых уникальных бюджетных камерофонов с камерами по центру. Это правильное расположение с точки зрения фотографии: во-первых, все ровно, во-вторых, пальцами камеру не закроешь. Два датчика по 50 Мп сзади и селфи 32 Мп спереди выдают четкие и качественные снимки в большинстве условиях. Видео дня

Ранее специалисты составили рейтинг самых выносливых смартфонов – они живут от зарядки дольше всех. Как выяснилось, среди них чаще всего встречаются устройства Asus, OnePlus и Samsung.

А если вы в поисках бюджетного iPhone, эксперты назвали три модели, которые можно спокойно брать в 2024. Более старые модели предполагают некоторые компромиссы, но для большинства рядовых юзеров этого по-прежнему хватит с головой.

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