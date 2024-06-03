Больше украинцев будут со связью и 4G-интернетом: что этому будет способствовать

Законопроект позволит сократить отвод земли операторам для строительства базовых станций с 6 до 2-3 месяцев.

Для того, чтобы мобильные операторы могли в условиях военного времени как можно быстрее восстанавливать поврежденные базовые станции и строить новые, Верховной Раде необходимо поддержать законопроект, который ускорит выделение им земель на эти цели. Об этом заявил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.

"Важно ускорить процессы землеотвода и доступа для строительства новых объектов сети. А именно установления базовых станций, особенно вдоль автомобильных и железнодорожных путей Украины", - написал политик на своей Facebook-странице.

Как сообщается на портале Верховной Рады, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры отвода земельных участков для развития цифровой инфраструктуры" (№9549) был рассмотрен и поддержан Комитетом по вопросам аграрной и земельной политики 30 мая.

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Предполагается, что принятие этого проекта закона должно упростить и ускорить отвод земельных участков для инфраструктуры связи вдвое - с 6 до 2-3 месяцев.

По данным Министерства цифровой трансформации, которое инициировало принятие данного законопроекта, такой шаг позволит всем операторам отрасли вдвое ускорить развитие инфраструктуры связи вдоль дорог, а также в селах, на прифронтовых и деоккупированных территориях.

"Напомним, что год назад подготовка документации для строительства башен длилась от 12 месяцев. Мы ускорили процесс до 6 месяцев. Так, в прошлом году в более 120 селах операторы получили землю на полгода быстрее", - отметили в Минцифры.

Однако даже полугодовой срок отвода земли под объекты мобильной связи не соответствует вызовам военного времени. Как указывают разработчики законопроекта в пояснительной записке, действующая процедура в условиях войны тормозит развитие сетей в тылу и их восстановление в прифронтовых и пострадавших от вражеской оккупации регионах.

"Тысячи базовых станций разрушены, с некоторыми владельцами земель невозможно установить связь для возобновления правоотношений аренды/субаренды, тогда как реализация норм законопроекта позволит оперативно - на 3-5 месяцев быстрее - восстанавливать связь на деоккупированных территориях, а также в местностях, подвергшихся разрушениям от вражеских ударов", - отметили авторы.

В частности, законопроектом предусмотрена возможность отводить участки для строительства базовых станций "с нуля", использовать земельный сервитут для строительства базовой станции, а также устанавливать временные средства мобильной связи.

Предварительные оценки эффективности законопроекта

Отмечается, что законопроект №9549 позволит решить критически важные задачи для развития инфраструктуры связи.

Так, по оценкам экспертов отрасли, покрытие ключевых дорог страны увеличится с 80% до 95% в течение следующих 24 месяцев после принятия закона. Это означает дополнительное покрытие 1600 км автодорог технологией 4G, что позволит предоставить и/или улучшить связь для более 100 тыс. абонентов в отдаленных местностях. Таким образом, связь получат до 1500 сел, где проживает около 600 тыс. человек.

"Предложенные проектом акта изменения непосредственно ускорят развертывание новых электронных коммуникационных сетей в связи с внутренней миграцией населения на Запад страны. В частности, на сегодня в доступе к связи четвертого поколения и мобильному высокоскоростному Интернету нуждаются модульные городки для обеспечения пригодных условий жизни", - сказано в пояснительной записке.

Кроме этого, принятие документа будет иметь и положительный финансовый эффект. Предполагается, что дополнительный финансовый ресурс для местных бюджетов от уплаты земельного налога операторами составит от 3,5 млн грн, ведь речь идет об установке нескольких тысяч новых базовых станций в разных местностях Украины.

Развитие сетей мобильной связи, по разным оценкам, способствует оживлению экономической активности населения и росту экономики. Так, по данным Минцифры, которые содержатся в Стратегии развития электронных коммуникаций до 2030 года, операторы мобильной связи за следующие 7 лет готовы инвестировать в развертывание и усовершенствование сетей $6 млрд.

А согласно исследованию Международного общества телекоммуникаций, рост проникновения мобильных технологий на 1% добавляет 0,06% к росту ВВП на душу населения. Всемирный банк, в свою очередь, подсчитал, что рост количества подключений к 4G на 10% обеспечивает экономический рост на 1,3%.

Развитие услуг связи в Украине

В Украине впервые в тестовом режиме запустили 5G. По словам вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Оператор Vodafone и компания Nokia организовали телемост и объединили Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки, чтобы проверить качество 5G связи.

В феврале 2024 года Федоров сообщил, что пилотный проект 5G-связи в Украине может быть запущен уже в текущем году.