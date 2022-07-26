Открытие приложений, содержащихся в письмах, приведет к запуску на компьютере вредоносной программы.

Российские хакеры из ФСБ снова атакуют через электронные письма, используя темы "Информационный бюллетень" и "Боевое распоряжение".

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Telegram.

"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, сообщает о массовом распространении опасных электронных писем с темами "Информационный бюллетень" и "Боевое распоряжение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что письма поступают на частные адреса e-mail, в частности, якобы от Национальной академии Службы безопасности Украины.

В пресс-службе подчеркнули, что открытие приложений, которые содержатся в письмах, приведет к запуску на компьютере вредоносной программы.

Кроме того, атаку связывают с хакерской группировкой ФСБ РФ UAC-0010 (Armageddon). Это хакерская группировка от начала полномасштабного военного вторжения России активно атакуют критическую информационную инфраструктуру Украины.

"При этом киберпреступники обычно используют болезненные для украинцев темы. Например, в мае во время аналогичной атаки члены Armageddon спекулировали на теме оккупированного Херсона", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 12 мая российские хакеры осуществили кибератаку, используя тему оккупированного Херсона. Хакеры рассылали опасные письма с темой "О проведении акции мести в Херсоне!", которые содержат вложения в виде файла "План Херсон.htm".

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