Годовой доход миллиардера снизится почти в половину: до 49 млн долл в текущем году с 99,4 млн долл, заработанных в 2022 году.

Популярный американский бренд по производству техники Apple решил начать первые дни 2023 года с финансовых санкций, сократив оклад исполнительного директора компании Тима Кука на 40%.

Как отмечает Bloomberg, на таком решении топ-менеджер настоял сам. В 2022 году Кук заработал 99,4 млн долларов: 3 млн долларов он получил в качестве базовой зарплаты и еще 83 млн от долларов - прибыль от доли акций, плюс бонусы от компании. Однако с новой зарплатой его доход снизится почти вдвое - до 49 млн долларов.

Новый оклад также включает 3 млн долларов фактической зарплаты и еще 6 млн долларов премии. Остальной доход в размере 40 млн долларов приходится на акции компании.

Видео дня

Но это не окончательные цифры, поскольку общая прибыль топ-менеджера может колебаться в зависимости от показателей акций Apple, отмечает издание.

В Bloobmerg считают, что такое радикальное решение Кука в отношении собственного заработка связано с общим трендом блокировки дополнительных выплат и вознаграждений для исполнительных директоров.

Как пишет издание Mercer, в 2021 году акционеры многих компаний были разочарованы рабочей продуктивностью во время пандемии, поэтому в этот период провалилось рекордное количество так называемых голосований за выплату дополнительных вознаграждений.

Последние технологические решения Apple

Компания Apple в 2025 году может выпустить MacBook с сенсорным экраном. Там давно обсуждают возможность запуска программ для iPhone и iPad на Mac. Сенсорный дисплей сможет ускорить взаимную интеграцию гаджетов.

Также стало известно, что Apple "похоронила" линейку iPhone SE: последняя модель в линейке была представлена в марте 2022-го, ее преемник должен был выйти в 2024 году, но релиз отменили из-за низкого спроса.

Хоть 2023 год обещает стать большим годом для новых устройств Apple, есть как минимум несколько продуктов, которые компания точно не выпустит до конца года. Среди таких, AirPods Pro третьего поколения и iPad Pro седьмого поколения.

Вас также могут заинтересовать новости: