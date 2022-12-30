Продаваться такие наушники будут только в Азии, но появление их на площадке AliExpress это только вопрос времени.

Компания Apple выпустила эксклюзивную версию второго поколения AirPods Pro в честь приближающегося китайского Нового года, также известного как "Год Кролика".

Спецверсия не отличается от обычных наушников ничем, кроме уникального оформления на упаковке и зарядном футляре, передает GizmoChina.

Новогодние AirPods Pro в Китае стоят столько же, сколько и обычная модель – 1899 юаней или примерно 10 000 грн. Помимо Поднебесной, спецверсия доступна для покупки на Тайване, в Гонконге и Макао. На площадке AliExpress и других маркетплейсах они еще не появились, но это вопрос времени.

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К слову, прошлом году Apple также выпускала спецверсию своих AirPods Pro c гравировкой в честь наступающего года Тигра.

Apple в сентябре выпустила новые AirPods Pro 2

Культовые наушники внешне принципиально не отличаются от предыдущей модели. Правда, они получили новый чип H2, что дало свои положительные результаты. Звук стал еще лучше, а качество соединения – стабильнее.

Также добавили режим "адаптированной прозрачности", который подстраивает громкость музыки под окружающие звуки, при этом оставляя самые важные – голоса людей и звуки приближающихся автомобилей.

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