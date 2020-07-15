Британского бойца MMA зарезали в день рождения
Британский боец MMA Жаро Шеперд был убит в день своего 30-летия.
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Об этом сообщает BBC.
Спортсмен умер 11 июля, а теперь появились подробности.
Шеперд отмечал свое 30-летие на семейном барбекю, пригласив на вечеринку близких и друзей. После окончания праздника бойца обнаружили с ножевыми ранениями в 10 часов вечера. Скорая помощь спасти бойца не смогла.
На месте убийства уже создан стихийный мемориал спортсмена.
Полиция продолжает расследование, но пока никто не арестован. Инцидент расценивается как убийство.
Шеперд выступал в ММА с 2017 года. Всего на его счету восемь боев, в которых он добыл шесть побед при двух поражениях. Один из поединков британец провел в рамках шоу от Bellator - одного из крупнейших промоушенов мира.
УНИАН ранее сообщал о том, что двукратный чемпион мира погиб во время подводной охоты.
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