Действующий бронзовый призер чемпионата Европы по греко-римской борьбе получил первую дозу вакцины.

Украинский нардеп-борец Жан Беленюк получил первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции.

Об этом сам спортсмен сообщил на своей странице в Facebook.

30-летнего атлета привили китайской вакциной CoronaVac от Sinovac, которая выделена правительством для спортсменов, которые будут участвовать на Олимпийских играх в Токио.

"Хотя, скорее всего, я имею антитела после перенесенной болезни еще осенью, но решил не рисковать, чтобы иметь возможность спокойно готовиться к Олимпиаде. Что может быть хуже, чем заболеть ковидом непосредственно перед стартом?! Следующая прививка по плану не ранее чем через 28 дней! Буду вас информировать о своем самочувствии:) сейчас - полет нормальный! Сказали, что завтра, при нормальном самочувствии, можно тренироваться в стандартном режиме", - напечатал Жан в заметке.

Напомним, что недавно жених Элины Свитолиной также принял первую дозу вакцины.

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Жан Беленюк: чем он известен

Беленюк является серебряным призером Олимпиады-2016, а также двукратным чемпионом мира (2015, 2019), трехкратным чемпионом Европы и победителем Европейских игр-2019.

С августа 2019 года Беленюк является народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". В Раде он занимает должность первого заместителя председателя Комитета по вопросам молодежи и спорта.

Беленюк допускает, что может завершить карьеру в спорте после Олимпиады-2020, которая была перенесена на 2021 год.

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Автор: Артем Будрин