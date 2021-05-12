Борец-депутат сфотографировался с вилами.

Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк в сети пошутил о побочном эффекте после вакцинации от коронавируса.

Пост появился в Instagram спортсмена.

Беленюк опубликовал свое фото с вилами.

"Вакцина все-таки дала свой побочный эффект! Теперь по вечерам организовываю охоту на скотыняк", - написал чемпион мира.

На публикацию Беленюка отреагировал олимпийский чемпион, гимнаст Олег Верняев. "Сколько стоит? У меня есть пару скотыняк", - написал он в комментариях.

"Главное, чтобы ориентацию не сменил", "Да ну, это же фишка Ляшко", "Некоторых нужно вакцинировать именно этими вилами", - пишут другие подписчики.

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Автор: УНИАН