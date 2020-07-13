Американский футбольный клуб объявил о смене названия из-за обвинений в расизме

Команда НФЛ из Вашингтона больше не будет "Краснокожими".

Клуб по американскому футболу из Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Вашингтон Редскинс" официально заявил, что сменит название и эмблему из-за общественного давления.

"Редскинс" переводится как "Краснокожие". В последнее время на фоне антирасистского движения "Black Lives Matter" клуб подвергался новой волне критики со стороны активистов, которые считают это название дискриминационным и оскорбительным по отношению к коренным народам Северной Америки.

Ранее руководство "Редскинс" отказывалось от смены названия, но протесты в США против расизма заставили "Вашингтон Редскинс" изменить свою позицию.

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"Сегодня мы объявляем, что отказываемся от названия "Редскинс" и от эмблемы после того, как рассмотрели данный вопрос", - говорится в заявлении клуба.

В клубе сообщили, что разработают новое название и дизайн логотипа, которые "улучшат репутацию нашей гордой, богатой традициями франшизы".

Отметим, что клуб носил название "Краснокожие" с 1933 года, сперва базируясь в Бостоне, а затем в Вашингтоне. Команда пять раз в своей истории становилась чемпионом НФЛ.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что игрок из НФЛ подписал рекордный контракт в истории спорта.

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