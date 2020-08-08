Звезда ММА нокаутировала соперницу и отметила победу зажигательным танцем (видео)

Валери Лореда показала, что умеет не только драться.

Победа американки парагвайского происхождения Валери Лореды в рамках турнира MMA Bellator 243 запомнилась ярким празднованием девушки.

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Лореда встречалась с Тарой Графф и одержала победу зрелищным нокаутом в третьем раунде.

Сразу после добивания соперницы девушка начала праздновать свой успех и показала зажигательный танец, который вызвал восторг у комментаторов.

Это уже третья подряд победа американки в смешанных единоборствах на профессиональном уровне. Лореда пока не проигрывала в MMA.

Видео танца опубликовано на официальной Instagram-странице Лореды.

УНИАН ранее сообщал о том, что американский боец UFC плюнул в еду своему российскому сопернику.

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