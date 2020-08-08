Звезда ММА нокаутировала соперницу и отметила победу зажигательным танцем (видео)
16:46, 08 августа 2020Другое
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Валери Лореда показала, что умеет не только драться.
Лореда - восходящая звезда MMA / фото instagram.com/valerieloureda
Победа американки парагвайского происхождения Валери Лореды в рамках турнира MMA Bellator 243 запомнилась ярким празднованием девушки.
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Лореда встречалась с Тарой Графф и одержала победу зрелищным нокаутом в третьем раунде.
Сразу после добивания соперницы девушка начала праздновать свой успех и показала зажигательный танец, который вызвал восторг у комментаторов.
Это уже третья подряд победа американки в смешанных единоборствах на профессиональном уровне. Лореда пока не проигрывала в MMA.
Видео танца опубликовано на официальной Instagram-странице Лореды.
УНИАН ранее сообщал о том, что американский боец UFC плюнул в еду своему российскому сопернику.
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