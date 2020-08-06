Американский боец UFC плюнул в еду своему российскому сопернику (видео)

Деррик Льюис решил передать своеобразный привет оппоненту.

Американский боец UFC Деррик Льюис испортил еду своему следующему сопернику - россиянину Алексею Олейнику.

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Бойцы встретятся в главном поединке шоу UFC Fight Night, который пройдет 9 августа в Лас-Вегасе.

Организация доставила Льюису еду, которой он должен питаться перед турниром. При этом контейнер Олейника по ошибке также оказался у американца.

"Мне привезли еду от UFC, но проблема в том, что пища Алексея тоже оказалась у меня. Кажется, в этом блюде чего-то не хватает. Вид неплохой, но нужна приправа", - сказал американский боец, после чего плюнул в контейнер.

Видео опубликовано в официальном Instagram-аккаунте спортсмена.

УНИАН ранее сообщал о том, что известный боец UFC нокаутировал пожилого мужчину в ресторане.

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