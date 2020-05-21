Украинские спортсмены в ярких образах поздравили с Днем вышиванки (фото)

Элина Свитолина, Жан Беленюк и другие спортсмены примерили вышиванки.

Известные украинские спортсмены поздравили соотечественников с Днем вышиванки, который ежегодно отмечается в Украине 21 мая.

Саблистка Ольга Харлан надела красивое платье и сфотографировалась на фоне украинской хаты.

"С праздником вас!", - написала олимпийская чемпионка.

Теннисистка Элина Свитолина показала свой стильный образ.

"Сегодня во всем мире украинцы отмечают День вышиванки. Давайте вместе уважать эту традицию, которая объединяет целую нацию", - подписала фото Свитолина.

Борец-депутат Жан Беленюк надел вышиванку под пиджак. "Мой прикид на сегодня. С днем вышиванки", - написал он.

Боксер Денис Беринчик опубликовал в сети архивное фото в компании друзей, в том числе Александра Усика. "Всем мира и добра", - написал боксер.

Бывшая гимнастка Анна Ризатдинова предстала сразу в нескольких образах, разместив в сети подборку фото.

Экс-боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко в сети похвастался новой вышиванкой.

Как сообщал УНИАН, своими вышиванками похвастались также звезды шоу-бизнеса.