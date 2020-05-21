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Джамала, Ольга Сумская, Олег Скрипка и другие звезды похвастались своими вышиванками (фото)

11:21, 21 мая 2020
Звезды
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Светлана Тарабарова / Instagram

Сегодня украинцы отмечают День вышиванки – не официальный и относительно молодой, однако очень любимый народный праздник. В этот день принято надевать национальные наряды, куда бы не пришлось идти – на работу, на встречу с друзьями или где-либо.

Ольга Сумская / Instagram

Украинские звезды также не остались в стороне от этого замечательного праздника и похвастались своими этническими нарядами. 

Катерина Бужинська с семьей Instagram

Например, певица Джамала продемонстрировала несколько разных платьев-вышиванок. Олег Скрипка похвастался вышитой сорочкой. А актриса Ольга Сумская показала роскошное яркое вышитое платье. 

Джамала / Instagram
Олег Скрипка / Instagram
Лилия Подкопаева / Instagram

Как сообщал УНИАН, традиционно День вышиванки отмечают ежегодно в третий четверг мая. Таким образом, в 2020 году этот праздник будем отмечать 21 мая.

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Теги: #День вышиванки#День вышиванки в Украине