Джамала, Ольга Сумская, Олег Скрипка и другие звезды похвастались своими вышиванками (фото)

Сегодня украинцы отмечают День вышиванки – не официальный и относительно молодой, однако очень любимый народный праздник.

Сегодня украинцы отмечают День вышиванки – не официальный и относительно молодой, однако очень любимый народный праздник. В этот день принято надевать национальные наряды, куда бы не пришлось идти – на работу, на встречу с друзьями или где-либо.

Украинские звезды также не остались в стороне от этого замечательного праздника и похвастались своими этническими нарядами.

Например, певица Джамала продемонстрировала несколько разных платьев-вышиванок. Олег Скрипка похвастался вышитой сорочкой. А актриса Ольга Сумская показала роскошное яркое вышитое платье.

Как сообщал УНИАН, традиционно День вышиванки отмечают ежегодно в третий четверг мая. Таким образом, в 2020 году этот праздник будем отмечать 21 мая.