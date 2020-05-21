Джамала, Ольга Сумская, Олег Скрипка и другие звезды похвастались своими вышиванками (фото)
11:21, 21 мая 2020Звезды
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Сегодня украинцы отмечают День вышиванки – не официальный и относительно молодой, однако очень любимый народный праздник.
Светлана Тарабарова / Instagram
Сегодня украинцы отмечают День вышиванки – не официальный и относительно молодой, однако очень любимый народный праздник. В этот день принято надевать национальные наряды, куда бы не пришлось идти – на работу, на встречу с друзьями или где-либо.
Ольга Сумская / Instagram
Украинские звезды также не остались в стороне от этого замечательного праздника и похвастались своими этническими нарядами.
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Например, певица Джамала продемонстрировала несколько разных платьев-вышиванок. Олег Скрипка похвастался вышитой сорочкой. А актриса Ольга Сумская показала роскошное яркое вышитое платье.
Джамала / Instagram
Олег Скрипка / Instagram
Лилия Подкопаева / Instagram
Как сообщал УНИАН, традиционно День вышиванки отмечают ежегодно в третий четверг мая. Таким образом, в 2020 году этот праздник будем отмечать 21 мая.
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