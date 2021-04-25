Комик Джо Роган повеселил фанатов смешанных единоборств.

В рамках турнира UFC 261 состоялся поединок между американкой Роуз Намаюнас и китаянкой Вэйли Чжан за титул чемпионки UFC в минимальном весе.

Намаюнас эффектным ударом с ноги в челюсть нокаутировала соперницу уже в первом раунде.

Однако поединок запомнился не только этим, но еще и реакцией американского комика и телеведущего Джо Рогана, которого пригласили комментировать бой.

Видео с его реакцией на нокаут стало вирусным в сети.

A knockout by Thug Rose worthy of this iconic commentary reaction 😱 #UFC261pic.twitter.com/1bLugzxvG0 — ESPN MMA (@espnmma) April 25, 2021

Почти идентично Роган отреагировал на еще один нокаут, который состоялся на турнире UFC 261, когда Камару Усман "вырубил" Хорхе Масвидаля.

Joe Rogan reaction to Usman KO over Masvidal is pretty funny #UFC261pic.twitter.com/paeiT5JhGV — Body Politic Sports (@__BodyPolSports) April 25, 2021

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь