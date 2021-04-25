Джо Роган / фото twitter.com/NicholasM1

В рамках турнира UFC 261 состоялся поединок между американкой Роуз Намаюнас и китаянкой Вэйли Чжан за титул чемпионки UFC в минимальном весе.

Намаюнас эффектным ударом с ноги в челюсть нокаутировала соперницу уже в первом раунде.

Однако поединок запомнился не только этим, но еще и реакцией американского комика и телеведущего Джо Рогана, которого пригласили комментировать бой.

Видео с его реакцией на нокаут стало вирусным в сети.

Почти идентично Роган отреагировал на еще один нокаут, который состоялся на турнире UFC 261, когда Камару Усман "вырубил" Хорхе Масвидаля.

twitter.com/TMatchups

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Автор: Антон Дударь