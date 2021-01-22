Теему Сунинен не справился с управлением / фото instagram.com/suninenwrc
Ужасная авария произошла во время ралли Монте-Карло.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Автомобиль, за рулем которого находился финский гонщик Теему Сунинен, на большой скорости не вписался в поворот, из-за чего врезался в холм. После этого машина несколько раз перевернулась и упала с обрыва.
Сунинен и его штурман каким-то чудом не пострадали. Гонщик лишь выразил сожаление, что сошел с дистанции.
"Жаль, что сезон начался таким образом. У нас, к счастью все ок, но с машиной - нет", - написал Сунинен в Instagram.
В Монте-Карло во время ралли произошла жуткая авария
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