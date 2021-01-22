Финский гонщик чудом не пострадал в аварии.

Ужасная авария произошла во время ралли Монте-Карло.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Автомобиль, за рулем которого находился финский гонщик Теему Сунинен, на большой скорости не вписался в поворот, из-за чего врезался в холм. После этого машина несколько раз перевернулась и упала с обрыва.

Сунинен и его штурман каким-то чудом не пострадали. Гонщик лишь выразил сожаление, что сошел с дистанции.

"Жаль, что сезон начался таким образом. У нас, к счастью все ок, но с машиной - нет", - написал Сунинен в Instagram.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь