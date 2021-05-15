Действующая чемпионка Ролан Гарроса уверенно обыграла украинку.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA1000 в Риме.

Свитолина в четвертом круге уступила представительнице Польши Иге Свёнтек, которая занимает 15-е место в рейтинге WTA.

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26-летняя Элина за два сета и 98 минут капитулировала перед 19-летней талантливой девушкой. Итоговый счет 6:2, 7:5 - чрезвычайно комфортная победа Свёнтек. Это была первая личная встреча между спортсменками.

Напомним, что Свёнтек является действующей чемпионкой турнира Большого шлема Ролан Гаррос.

В 1/2 турнира в Риме полячка померится силами с 35-й ракеткой мира Кори Гауфф из США.

Заметим, что в своей карьере Свитолина дважды побеждала на соревнованиях в Риме - в 2017 и 2018 годах.

Элина Свитолина: результаты в 2021 году

Турнир в Риме - восьмой, на котором Свитолина выступала в этом сезоне. Украинке пока не удалось выиграть титул.

На Australian Open Свитолина дошла до 1/8 финала, где проиграла американке Джессике Пегуле.

Что касается других турниров, то в Абу-Даби, Мельбурне и Дохе Свитолина остановилась в четвертьфинале, в Дубае вылетела уже во втором круге. Ее лучшими результатами стали полуфиналы в Майами и Штутгарте. И там, и там Элина проиграла первой ракетке мира Эшли Барти.

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Автор: Артем Будрин