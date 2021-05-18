Спортсменка показала идеальную фигуру / фото instagram.com/paigevanzant
Звездный боец смешанных единоборств UFC Пейдж Ванзант поделилась с фанатами новыми пикантными фото в купальнике.
Снимками знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.
Читайте также"Феникс" встанет из пепла: украинку безжалостно избили в чемпионском бою MMA (фото, видео)В кадре американская спортсменка предстала в крохотном нежно-бирюзовом купальнике. Пейдж показала поклонникам шикарную фигуру: сочную грудь и упругие аппетитные ягодицы.
В смешанных единоборствах американка провела 13 поединков. На ее счету 8 побед и 5 поражений.
Спортсменка показала идеальную фигуру / фото instagram.com/paigevanzant
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