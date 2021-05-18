На счету спортсменки 8 побед и 5 поражений.

Звездный боец смешанных единоборств UFC Пейдж Ванзант поделилась с фанатами новыми пикантными фото в купальнике.

Снимками знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также"Феникс" встанет из пепла: украинку безжалостно избили в чемпионском бою MMA (фото, видео)В кадре американская спортсменка предстала в крохотном нежно-бирюзовом купальнике. Пейдж показала поклонникам шикарную фигуру: сочную грудь и упругие аппетитные ягодицы.

В смешанных единоборствах американка провела 13 поединков. На ее счету 8 побед и 5 поражений.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко