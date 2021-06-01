Первая ракетка Украины Элина Свитолина прошла во второй круг на "Ролан Гаррос-2021".
В матче первого круга Свитолина обыграла 17-летнюю француженку Осеан Бабель.
Украинка справилась с соперницей в двух сетах - 6:2, 7:5. Отметим, что во второй партии Свитолина проигрывала со счетом 4:5.
Далее шестая ракетка мира сыграет против Энн Ли из США (№75 в рейтинге WTA).
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Еще одна украинка Катарина Завацкая, которая во второй раз в карьере играла в основной сетке "Ролан Гаррос", не смогла пройти дальше. В первом круге она уступила 17-й ракетке мира Марии Саккари из Греции - 4:6, 1:6.
Украина на "Ролан Гаррос-2021": главное
- В основной сетке Открытого чемпионата Франции Украину представляют только девушки. Мужчины (Сергей Стаховский и Илья Марченко) не смогли пройти квалификацию.
- Леся Цуренко (№140 WTA) и Дарья Снигур (№208 WTA) не преодолели сито квалификации. Первая снялась с соревнований, а вторая потерпела поражение.
Ангелина Калинина в своем дебютном матче в основной сетке "Ролан Гаррос" преподнесла сюрприз, выбив из борьбы экс-первую ракетку мира.
Марта Костюк также сотворила сенсацию в первом круге, обыграв титулованную испанку.
В то же время Катерина Козлова не смогла преодолеть стартовый круг.
"Ролан Гаррос" проходит с 30 мая по 12 июня.
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