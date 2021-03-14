14 марта в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону в Нове Место прошла смешанная эстафета.
Украинская сборная финишировала в гонке на пятом месте.
За Украину выступали Дарья Блашко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.
Блашко передала эстафету девятой, Джима ушла на штрафной круг, но смогла сохранить девятую позицию. Изменить ситуацию к лучшему удалось в мужской части эстафеты. Прима поднял украинскую сборную на пятое место, а Пидручный смог ее удержать.
Кубок мира в Чехии. Результаты смешанной эстафеты
1. Норвегия (0+4) 1:01:24,1
2. Италия (0+10) +1:08,7
3. Швеция (0+10) +1:22,7
4. Франция (1+9) +1:42,3
5. Украина (1+10) +2:16,5
6. США (0+7) +2:26,4
Кубок мира по биатлону 2020-2021: девятый этап
- Девятый этап КМ проходит в Чехии с 11 по 14 марта: где и когда смотреть гонки.
- В мужском спринте украинцы оказались за пределами топ-30.
- В спринтерской гонке среди женщин Юлия Джима заняла 5-ю строчку.
- В мужском персьюте сборная Украины выступила неудачно, а в женском Джима не смогла побороться за медали.
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