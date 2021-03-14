Украинские биатлонисты финишировали в пятерке лучших.

14 марта в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону в Нове Место прошла смешанная эстафета.

Украинская сборная финишировала в гонке на пятом месте.

За Украину выступали Дарья Блашко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Блашко передала эстафету девятой, Джима ушла на штрафной круг, но смогла сохранить девятую позицию. Изменить ситуацию к лучшему удалось в мужской части эстафеты. Прима поднял украинскую сборную на пятое место, а Пидручный смог ее удержать.

Кубок мира в Чехии. Результаты смешанной эстафеты

1. Норвегия (0+4) 1:01:24,1

2. Италия (0+10) +1:08,7

3. Швеция (0+10) +1:22,7

4. Франция (1+9) +1:42,3

5. Украина (1+10) +2:16,5

6. США (0+7) +2:26,4

Кубок мира по биатлону 2020-2021: девятый этап

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Автор: Антон Дударь